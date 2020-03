Primi sopralluoghi nelle case popolari: anche situazioni di degrado

Entra nella fase operativa il progetto "Case sicure", finalizzato a dare una maggiore sicurezza e legalità nelle case popolari di Forlì. La presidente di Acer, Patrizia Graziani, affiancata dal direttore Paolo Bergonzoni, ha accompagnato il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, l’assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, il vicecomandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri ed agenti del Corpo nel primo di una serie di sopralluoghi nei complessi di case popolari di Via del Portonaccio, Via Marsala e Via Missirini.

"Spaccio ed illeciti vanno combattuti per il benessere di chi vive nel pieno rispetto delle regole", evidenzia Tassinari. "Abbiamo il dovere di fare qualcosa per i nostri cittadini e lo faremo", sottolinea il vicesindaco, rimarcando come "tanta brava gente purtroppo soffre per colpa di chi non rispetta le regole, ma soprattutto non rispetta gli altri. Ci sono persino persone che dormono dentro auto praticamente distrutte".

"Prosegue così, dopo il recupero del palazzo storico di Corso Garibaldi 319 e la messa in sicurezza del parcheggio interrato di Via Marsala, l’attività di monitoraggio e contrasto al degrado da parte dell’Azienda Casa", precisa Graziani. "Da diverso tempo, il tema del rispetto della legalità nell’edilizia residenziale pubblica è stato posto da Acer all’attenzione dell’Amministrazione locale e degli organi dello Stato - prosegue -. Acer, in sinergia con il Comune e con il Corpo di Polizia Locale, continua a svolgere il suo ruolo, di gestire case e di segnalare situazioni “a rischio”, come è stato fatto anche nel recente passato, risolvendo positivamente alcuni tentativi di occupazioni abusive".