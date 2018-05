Castrocaro ha la sua mini biblioteca: inaugura "La Casetta dei libri"

L'associazione socio-culturale voceDonna di Castrocaro Terme e Terra del Sole, fondata l'8 marzo 2003, inaugura, domenica, assieme al sindaco Marianna Tonellato, "La Casetta dei libri", una mini biblioteca a disposizione della cittadinanza, donata da voceDonna e posizionata nel giardino di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, vicino ai giochi per bambini. Chiunque, senza alcuna formalità, potrà prendere un libro (per adulti o per bambini e ragazzi) leggerlo e riportarlo nella casetta.

"La Casetta dei libri" vuole essere un piccolo contributo per favorire la diffusione della lettura specie tra i giovani e i giovanissimi. L'associazione voceDonna vuole offrire un'occasione di lettura per tutte e per tutti al fine di trovare o ritrovare il piacere della lettura. Prossimamente verrà posizionata anche una seconda 'Casetta' sempre donata da voceDonna, in viale Marconi, vicino alla casetta dell'acqua. Chi volesse arricchire il contenuto delle casette con altri libri può contattare l'associazione voceDonna con questa Email vocedonna1@gmail.com