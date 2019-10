"Prendi un libro, lascia un libro": ai Romiti una 'Little free library' per grandi e piccini

Il parco "Maria Cristina Gori" ai Romiti si arricchisce di una "Little Free Library", una libreria in miniatura con libri a disposizione di tutti. L'inaugurazione è prevista sabato mattina alle 9,30. Si tratta di un'iniziativa nata da una stretta collaborazione tra il Comitato di Quartiere Romiti, l'Istituto Comprensivo numero 5 "Tina Gori" diretto da Daniela Bandini e il Soroptimist International Club Forlì. Il progetto, denominato "Prendi un libro, lascia un libro", è ispirato al modello americano nato nel 2009 delle "Little Free Library": ogni lettore potrà prendere i volumi, leggerli, restituirli oppure tenerli, mettendone altri in cambio.

Il Comitato di Quartiere Romiti stesso si occuperà del mantenimento e della cura di questa "biblioteca in miniatura" che presenta due casette resistenti alla pioggia (una per i bimbi e l'altra per adulti) realizzate dallo scultore e designer forlimpopolese Delio Piccioni. "In questo modo si promuovono la lettura e la cultura della condivisione - viene spiegato -. Il concetto tradizionale di biblioteca cambia e si reinventa. Da classica raccolta di libri gelosamente custoditi, spesso ubicata in posizione centrale e lontana dai cittadini, la biblioteca diventa periferica, diffusa sul territorio e alla portata di tutti".

"Da un lato si vuole promuovere la lettura e la cultura, mentre dall’altro si vuole spingere i cittadini a condividere i libri che hanno amato e scambiarsi opinioni e creare momenti di incontro e socialità - viene aggiunto -. E anche i bambini trovano un modo originale di avvicinarsi alla lettura". All’inaugurazione, aperta a tutti, interverranno le autorità cittadine, i rappresentanti del Soroptimist International Club Forlì, la dirigente scolastica e i docenti dell'Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori, i rappresentanti del Comitato di quartiere Romiti, gli studenti e alunni della scuola.