Coronavirus, settimo caso a Bertinoro. Migliorano i due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva

Settimo caso di coronavirus nel territorio comunale di Bertinoro. Lo conferma il sindaco Gabriele Antonio Fratto, specificando che "il nostro concittadino attualmente nel reparto di Malattie Infettive ed è stabile". Il primo cittadino aggiorna anche sullo sullo stato di salute degli altri contagiati: "Abbiamo per il secondo e terzo caso un miglioramento, seppur entrambi ricoverati nel reparto Terapia Intensiva. Il primo e quinto caso sono invece ricoverati nel reparto Malattie Infettive, in condizioni stabili. Il quarto caso è in isolamento domiciliare nella sua abitazione in una situazione stabile, mentre il sesto caso è ora a Malattie Infettive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fratto ribadisce la necessità dello star in casa, ricordando inoltre di seguire "tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, soprattutto qualora si rientri in una delle categorie autorizzate ad uscire da casa".