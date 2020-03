Primo caso di coronavirus a Meldola. Nella provincia di Forlì-Cesena salgono a 54

Primo caso di coronavirus a Meldola. Lo annuncia il sindaco Roberto Cavallucci. "Il paziente si trova attualmente al suo domicilio - informa il primo cittadino -. Presenta sintomi, ma è in buone condizioni. L'Ausl sta facendo le opportune verifiche. L'amministrazione continuerà a monitorare la situazione in accordo con le autorità sanitarie". Meldola intanto ha avviato un percorso di monitoraggio contattando telefonicamente tutti i residenti nella fascia di età sopra i 75 anni al fine di verificare eventuali necessità e attivare servizi.

"Si invita la popolazione a segnalare, qualora si venga a conoscenza di persone in stato di difficoltà, contattando l'Ufficio Servizi Sociali al numero 0543 499450 dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13", è l'invito dell'amministrazione comunale. Venerdì sera il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, attraverso la propria pagina Facebook aveva dato un nuovo aggiornamento dei casi nella provincia di Forlì-Cesena: 54 positivi, dieci in più rispetto all'aggiornamento delle 14.

"Un dato impressionante - spiega Dardi su Facebook -. Ho voluto pubblicare la notizia che ho appena ricevuta per condividere con voi la preoccupazione ed invitare davvero tutti a rispettare le regole che ci sono state suggerite: lavarsi spesso le mani, non avvicinarsi alle altre persone e soprattutto muoversi solo per necessità. Ringrazio tutti per la collaborazione e rivolgo un grandissimo grazie a tutti gli operatori della sanità".