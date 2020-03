Madre e figlio risultati positivi: primi due casi di coronavirus a Galeata

Sono madre e figlio i primi due positivi al coronavirus nel comune di Galeata. A dare l'annuncio è il sindaco Elisa Deo, spiegando che si tratta di una persona poco più che trentenne e del figlio minorenne. "La donna è attualmente in quarantena al domicilio, sintomatica ma in condizioni stabili - ha illustrato il primo cittadino -. Il bambino è asintomatico. I famigliari sono risultati negativi al tampone. I medici stanno ricostruendo il quadro epidemiologico per capire con quali e quante persone siano entrati in contatto negli ultimi giorni".

Deo, che ha attivato il Centro Operativo Comunale, esprime "massima vicinanza ai nostri concittadini ed i loro famigliari, che stanno sicuramente vivendo un momento difficile, con l’augurio di una pronta guarigione. Ho preso personalmente contatto telefonico con gli interessati e monitorerò costantemente l’evolversi della situazione. Era impossibile che ciò non accadesse. Continuiamo a prendere tutte le precauzioni del caso e consapevoli che tutto il personale del nostro sistema sanitario sta facendo un lavoro eccezionale".

"Sappiamo però che sulla base di nuovi contagi si moltiplicheranno le quarantene - prosegue il primo cittadino -. Dunque, in riferimento alle norme nazionali e regionali e nell’ottica di dare esecuzione alla ratio delle norme in maniera sostanziale e non meramente formale, ho emesso un’ordinanza di chiusura dei cimiteri, aree verdi, area sgambamento cani, campetti da gioco per limitare ulteriormente la circolazione. Con una precedente ordinanza era già stato disposto l’accesso agli uffici comunali solo tramite appuntamento e per questioni urgenti. C’è ancora molto da fare, a partire dai nostri comportamenti quotidiani. Ognuno di noi faccia la propria parte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella foto il sindaco Elisa Deo