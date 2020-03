Due ospiti della casa di riposo di Rocca San Casciano positivi al coronavirus. A dare l'annuncio è il sindaco Pier Luigi Lotti. "Al momento sono in corso ulteriori accertamenti e sono state adottate tutte le precauzioni del caso", informa il primo cittadino. Nel territorio di Rocca salgono quindi a sette i casi di positività al coronavirus. Dei precedenti nessuno è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere e si trovano in isolamento domiciliare. In particolare Lotti ha spiegato per i cinque casi precedentemente comunicati che "il virus è stato contratto fuori dal paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da Lotti un appello alla popoazione "a stare a casa il più possibile. Mi rivolgo anche agli anziani, è necessario che ora usufruiate con sollecitudine del servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio a cura della Fraternita Misercordia. Ora più che mai la nostra Comunità ha bisogno della collaborazione di tutti, dai giovani agli anziani".