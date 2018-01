Sotto l'albero di Natale l'influenza: forlivesi a letto con febbre, tosse e raffredore

Tosse, raffreddore, mal di gola, dolori alle ossa e febbre oltre i 38°C. L'influenza sta già mettendo a letto migliaia di forlivesi. E c'è chi ha festeggiato il Natale o il Capodanno a letto. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità (Rapporto Influnet settimana 51), nella settimana natalizia si è osservato un brusco aumento del numero dei casi di influenza e la curva epidemica continua a salire. "La fascia di età più colpita è quella dei bambini sotto i 5 anni, in cui si osserva un’incidenza pari a circa 18,9 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 12,6", si legge nel rapporto nazionale. Le cause sono da attribuire presumibilmente ai continui sbalzi termici, con periodi miti alternati a freddi, caratterizzati da maltempo e gelate mattutine.

Durante la cinquantunesima settimana del 2017, 525 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 6,39 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 18,91 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 12,65 nella fascia 15-64 anni a 5,43 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,78 casi per mille assistiti. I casi stimati di sindrome influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 387.000, per un totale di circa 1.403.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza InfluNet. Il livello dell’incidenza è paragonabile a quello osservato nella precedente stagione influenzale. Complessivamente in Emilia Romagna l'incidenza è stata di circa 7,94 casi per mille assistiti.