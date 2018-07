Spari contro gli stranieri, Mosconi: "Diciamo no ad ogni razzismo e discriminazione"

Un invito alla "prudenza" perchè "ci sono le indagini in corso". L'assessore alle politiche sociali, Raoul Mosconi, prova a gettare acqua sul fuoco dopo i casi di due stranieri rimasti feriti dopo esser stati colpiti con pistole soft-air. "Occorre continuare con la politica che sto promuovendo - spiega Mosconi -. Ovvero di conoscenza, dialogo e responsabilità da parte di tutti. Occorre essere fermi e dire no ad ogni razzismo e discriminazione. In fine, nessuno dovrebbe parlare a sproposito e alimentare odio e diffidenza. Mai". "Mi auguro che i carabinieri riescano ad individuare e a fermare il prima possibile questo soggetto, prima che possa compiere altri gesti del genere - commenta il deputato Marco Di Maio -. Forlì non è una città razzista e saprà rispondere ad ogni provocazione di questo tipo.

Molea

“La violenza si ferma con una cultura diffusa dell’accoglienza e della solidarietà, ma questa deve essere sostenuta dalla politica o la società civile si troverà sola", commenta Bruno Molea, presidente nazionale di Aics – Associazione italiana cultura sport – ente di promozione sociale e sportiva dal 2015 anche centro di accoglienza migranti. "Questa non è la Forlì che conosco - commenta -. Da profugo libico ricordo bene i piccoli (e meno piccoli) episodi di discriminazione, ricordo lo scetticismo, gli sguardi inquisitori, lo spaesamento. Ma ricordo anche di come la mia Forlì accolse me e la mia famiglia, di come ci diede casa e lavoro, e di come ben presto i miei coetanei dimenticarono le nostre storie così "differenti" e mi permisero di diventare ciò che sono oggi. Le ultime vicende forlivesi mi gettano nel più cupo sconforto; l'ho detto più volte e lo ribadisco: è ora di correre ai ripari. Forlì è una città accogliente e ha gli anticorpi giusti contro razzismo e odio, ma ciò non basta. La cultura dell'accoglienza deve essere diffusa e sostenuta dalla politica o la società civile si troverà sempre più sola contro violenze e discriminazioni".

Le aggressioni

Le due aggressioni hanno avuto risalto anche a livello nazionale. Nella nottata tra giovedì e venerdì in viale Bolognesi, è stato un ivoriano di 33 anni a essere colpito da un proiettile partito presumibilmente da una pistola ad aria compressa: era in sella ad una bici, ha riferito l'uomo, e il colpo sarebbe partito da un'auto che lo ha affiancato. Ha riportato lievi ferite all'addome, con prognosi di 10 giorni. Ed è un componente della consulta degli stranieri, Gbeu Serge Diomande, a raccontare di un secondo episodio: nella notte tra lunedì e martedì, in corso Garibaldi, una donna nigeriana sarebbe stata avvicinata da un motorino e una delle due persone a bordo l'avrebbe ferita al piede sempre con una pistola da softair. La vittima non ha denunciato per paura. Lo stesso componente della Consulta ha lanciato l'allarme riferendo alla stampa locale che potrebbe trattarsi di razzismo.