Pini da abbattere, il comitato del Ronco replica ai Verdi: "A corto ormai di idee di buon senso"

Sugli abbattimenti dei pini programmati dall'amministrazione comunale, il comitato di Quartiere del Ronco replica ai Verdi: sono "a corto ormai di idee di buon senso, di strumentalizzare il quartiere del Ronco per le loro politiche difensive degli alberi o forse, delle loro poltrone". Viene rimarcato che il "comitato di Quartiere del Ronco, oltre numerosi cittadini di via Icaro e via limitrofe, da tempo si sono impegnati nel portare avanti delle azioni al fine di mettere in sicurezza le proprie abitazioni e soprattutto la propria incolumità".

"Gli alberi della zona del Ronco - viene rimarcato - hanno da tempo necessità di essere messi in sicurezza, perché a suo tempo sono stati installati in posti non idonei alla loro vita e oggi oltre a fornire l’ombra utile nel periodo estivo, distruggono cancellate, marciapiedi, strade creando un serio pericolo di caduta in caso di neve eccessiva con conseguenti a cose, ma soprattutto un rischio per le persone molto alto". Il comitato del quartiere Ronco evidenzia che "da tempo consigliato agli organi del comune di attuare un piano decennale che preveda l’immediata messa in sicurezza dei pericoli attuali. A seguire occorre adottare una sostituzione graduale degli alberi al fine di non creare troppi disagi, e con costi sostenibili di volta in volta, e magari di mettere in atto una Zona 30 per il quadrilatero Segnati-Bidente-Roma-Icaro".

"Ai Verdi vogliamo consigliare di aiutare il comitato del Quartiere del Ronco a dare una mano sia politica che amministrativa

nel far rivivere la zona del Ronco Lido, dove c’è necessità di ridare vita ad un polmone del quartiere che necessita di parecchie attenzioni,

poiché ormai abbandonato a se stesso - viene aggiunto -. "Quindi cari amici Verdi, Venite al Ronco Lido a Sbizzarrirvi con le vostre attenzioni verso gli alberi".