Caso Alea, Confedilizia: "L'azienda realizzi un video che ci faccia vedere dove vanno a finire i nostri rifiuti"

"L'Associazione dei proprietari di casa richiama inoltre la necessità di dare una prospettiva politica al porta a porta: perché lo si fa? Un domani sarà spento l’inceneritore? Migliorerà la tariffa? Insomma qual è il beneficio per la Polis? Per i cittadini? O bisogna solo obbedire alla stregua di sudditi?". Per Confedilizia Forlì-Cesena dopo il grave fatto di raccolta in“differenziata” avvenuto a Forlì, documentato dalla solerzia di un attento cittadino e prontamente rilanciato sui social e dai mezzi di informazione locale, sarebbe opportuno che Alea realizzasse un video per fare vedere a tutti i cittadini, tra cui i tantissimi che si applicano diligentemente nella raccolta differenziata porta a porta, dove vanno a finire i rifiuti raccolti e come esattamente vengono trattati nel processo di differenziazione. Si tratterebbe di un’operazione trasparenza, che sarebbe già stato opportuno mettere in campo e oggi, dopo il grave e spiacevole episodio del porta a porta in“differenziato”, lo è ancora di più" si legge in una nota dell'associazione.

Per Confedilizia Forlì-Cesena è inoltre necessario dare una prospettiva politica al porta a porta. “Tantissimi nostri associati – spiega il presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli – ci hanno chiesto in questi ultimi mesi perché si fa il porta a porta? Con quale prospettiva di miglioramento per tutti? Un domani sarà spento l’inceneritore? Migliorerà la tariffa? I cittadini insomma si chiedono: quale sarà il beneficio per noi tutti? Per la Polis? O bisogna solo obbedire succubi come se fossimo sudditi? Si attendono risposte dalla politica”.