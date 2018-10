Caso "Valverde", gli universitari: "Le aule studio rimangano aperte fino a tardi"

Le aule studio ‘Valverde’ resteranno aperte almeno fino al 31 dicembre nei consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 24. "Questa è una prima vittoria per gli studenti del Campus di Forlì e che l'Unione degli Universitari accoglie con favore ma non può essere sufficiente - afferma Camilla Piredda, coordinatrice di UdU Forlì -. Persiste un problema strutturale in quanto le aule di via Valverde non possono, da sole, ospitare una popolazione studentesca in continuo aumento. Sono necessari nuovi spazi e sottolineiamo come al momento della chiusura delle aule studio di Koinè non siano state presentate dall'Università stessa delle alternative valide e concrete".

"L’Università sembra non rendersi conto delle reali necessità degli studenti - chiosa Piredda -. Riconosciamo l’aver posticipato la chiusura del Teaching Hub alle 21 come un primo passo verso la comunità studentesca, ma tutt’ora esistono delle gravi mancanze. La Biblioteca Ruffilli ha una capacità ridotta, mentre le zone adibite allo studio all'interno del Teaching Hub sono posizionate in luoghi non idonei, in un’area di transito che si è da subito rivelata trafficata e quindi rumorosa. I problemi dei quali ci stiamo facendo portavoce sono concreti, sarà forse l'Università a non volerli ascoltare? Ribadiamo la necessità di luoghi adibiti allo studio che rimangano aperti fino a tardi, cosa che ad oggi solo Koinè riesce a fornire agli studenti forlivesi".