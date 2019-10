Autobus, autista col telefonino. Start: "Avviata un'istruttoria, ma non tutti violano le regole"

Start Romagna ha avviato un'istruttoria "per appurare esattamente i fatti e nel caso adottare conseguenti provvedimenti". L'azienda di trasporto pubblico replica così ad una segnalazione pubblicata su ForlìToday circa un comportamento scorretto e un atteggiamento irrispettoso tenuti da un autista. La segnalazione è pervenuta anche all’azienda, che si scusa per quanto accaduto, ma respinge le affermazioni “…tale comportamento è tenuto da molti autisti… possibile che l'azienda Start non ne sia a conoscenza? …non è ammissibile che non faccia nulla…”.

"La situazione non è questa - interviene l'azienda -. Gli autisti di Start Romagna hanno un comportamento generalmente corretto e rispettoso. Quando arrivano segnalazioni diverse, l’azienda avvia l’istruttoria e interviene tempestivamente. E anche questo caso lo dimostra". Viene inoltre ricordato che "l’uso del telefono cellulare alla guida è in violazione del codice della strada (art. 173) e per quanto riguarda i nostri autisti si somma un ordine di servizio in vigore dal 2015 con precise raccomandazioni".

Foto di repertorio