Arriva la conferma dell'Ausl, positiva al coronavirus la 60enne. Scatta l'isolamento per le persone venute a contatto

Arriva la conferma dell'Ausl Romagna. E' risultata positiva al nuovo coronavirus la donna di circa 60 anni del comune di Bertinoro, ricoverata all'ospedale Morgagni Pierantoni a Forlì, in condizioni stazionarie nel reparto di Malattie Infettive e non è in pericolo di vita . Il caso si aggiunge a quello di Savignano sul Rubicone. "Il personale sanitario e gli utenti venuti in contatto con la persona di Bertinoro sono stati messi in isolamento fiduciario per quattordici giorni", viene confermato dall'Ausl Romagna.

Anche nel Comune di Bertinoro si stanno prendendo le misure standard di precauzione. "Sono state già messe in campo le azioni da protocollo da parte di Ausl per cui rimangono invariate le disposizioni e precauzioni stabilite dal DPCM attivo e vigente in questa settimana nella nostra Regione", informa su Facebook il sindaco Gabriele Antonio Fratto.

Preoccupazione mercoledì mattina a Forlimpopoli alla Casa della Salute, dove è transitata nei giorni scorsi la donna. La struttura è aperta, come conferma con un post su Facebook il sindaco Milena Garavini: "La situazione della nostra Casa della Salute è tranquilla. A parte svolgere tutte le verifiche necessarie con grande scrupolosità le autorità sanitarie hanno adottato misure precauzionali ma garantendo la funzionalità dei servizi”.

L'ambulatorio di osservazione e terapia è aperto solo per gli accessi programmati (iniezioni, medicazioni). Le ricette ripetitive possono essere fatte chiamando prima questi numeri di telefono 0543733208 oppure 0543733205. Ringraziamo tutto il personale sanitario che sta lavorando intensamente e con grande dedizione. Noi ci siamo e vi teniamo informati”.