Primo caso di coronavirus a Modigliana: il paziente è ricoverato a Lugo

Primo caso di coronavirus a Modigliana. Lo ha comunicato venerdì sera il sindaco Jader Dardi. "Era ricoverato da alcuni giorni nella nostra struttura ospedaliera ed era già stato isolato dagli altri pazienti - spiega il primo cittadino -. E' stato quindi trasferito all'ospedale di Lugo. Nei giorni aveva subito un'intervento operatorio e, dopo esser stato trasferito a casa, si trovava ricoverato per seguire un percorso riabilitativo. Voglio esprimere l'augurio, a nome di tutta la comunità, che le sue condizioni possano migliorare al più presto".

Il sindaco comunica inoltre che "sono state assunte le precauzioni verso i ricoverati nella struttura e seguirò con attenzione gli adempimenti che vorranno adottati". "Non possiamo abbassare la guardia - conclude -. Sta a noi affrontare questo momento seguendo con attenzione i consigli e le disposizioni che ci sono state indicate, evitando i contatti e restando in casa. Anche oggi i dati segnano un'incremento di persone positive al Coronavirus, 48 in più nel territorio della provincia di Forlì-Cesena rispetto a ieri. 18 in terapia intensiva e 145 ricoverati in struttura ospedaliera.