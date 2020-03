Coronavirus, terzo caso di positività: è un predappiese. Il sindaco: "Era già in autoisolamento"

Terzo caso di coronavirus nel territorio Forlivese. Dopo le due sorelle di Santa Maria Nuova, è risultato positivo un predappiese. "Il nostro concittadino si trovava già da tempo in regime di autoisolamento precauzionale - spiega il sindaco Roberto Canali -. Gli operatori sanitari, che ringraziamo per il loro instancabile sostegno e aiuto, stanno ricostruendo con attenzione tutti gli spostamenti lavorativi del paziente. Saranno proprio le autorità sanitarie ad individuare e prendere contatto con le persone che hanno incontrato il nostro concittadino. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza al nostro concittadino ammalato e grande solidarietà ai familiari".

In queste ore si sta ricostruendo la storia dei suo spostamenti lavorativi e le autorità sanitarie contatteranno eventuali persone venute in contatto il paziente.

"E' altamente probabile che il contagio sia avvenuto fuori provincia - viene evidenziato -. Aggiorneremo costantemente la cittadinanza e ribadiamo l'importanza di rispettare le norme. In questo momento così incerto per gli anziani, i malati, le famiglie, gli operatori commerciali, le aziende e i lavoratori, invitiamo tutti ad essere attenti e responsabili".

"Dal canto nostro rassicuriamo tutti i predappiesi - prosegue Canali -. il nostro servizio sanitario è perfettamente funzionante e in grado di rispondere in maniera efficace alla situazione. Proprio come dichiarato dal nostro Presidente, senza imprudenze, ma senza allarmismi dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle nostre risorse. Possiamo e dobbiamo avere fiducia".

"È un momento particolarmente impegnativo e lo affronteremo con piena trasparenza e con completezza di informazione, sempre come chiede a noi amministratori il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - conclude Canali -. Ribadiamo l'importanza di rispettare le norme. In questo momento così incerto per gli anziani, i malati, le famiglie, gli operatori commerciali, le aziende e i lavoratori, invitiamo tutti ad essere attenti e responsabili". Col terzo caso accertato nel Forlivese, salgono a cinque quelli totali in provincia dopo quelli del 59enne di Savignano sul Rubicone e del sammaurese accertato giovedì.