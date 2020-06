Dentix chiusa, già ottanta pazienti si sono rivolti a Federconsumatori: "I telefoni squillano di continuo"

"Sono oltre 80 i pazienti della catena odontoiatrica Dentix Italia del territorio forlivese e cesenate che sono rivolti a Federconsumatori Forlì-Cesena. Siamo letteralmente assaliti ed i nostri telefoni squillano di continuo". Milad Basir, presidente dell'associazione dei consumatori, fotografa così la conseguenza della temporanea chiusura dell'azienda odontoiatrica, che avrebbe presentato in tribunale di istanza pre-fallimentare. Dentix Italia fa capo alla Dentix

Spagna ed è presente in Italia con 57 ambulatori, concentrati in 12 regioni, tra cui quello a Forlì in Corso Mazzini: "I pazienti sono trasversali, giovano, meno giovani, uomini e donne e italiani ed stranieri - illustra Basir -. Ci sono interi nuclei familiari con tutto ciò può comportare dal punto di vista finanziario".

Sono diverse le problematiche conseguenti alle mancate prestazioni: "Solo a titolo di esempi semplificativi - chiarisce Basir - ci sono pazienti che hanno fatto metà dei lavori previsti, altri non hanno nemmeno iniziato ed altri ancora si lamentano per il lavoro fatto male, pazienti che hanno i denti in plastica in bocca altri ancora che hanno il vuoto totale. Dal punto di vista finanziario, anche qui ci sono varie situazioni, sempre a titolo di esempi: il coinvolgimento di qualche finanziaria, di Istituto di credito, altri hanno pagato direttamente di tasca loro in contanti ed altri ancora in modo non del toto regolare, come ci riferiscono i pazienti".

"Ricordiamo a tutti i cittadini coinvolti che gli sportelli salute di Federconsumatori anche a Forlì e a Cesena sono a disposizione per assistenza e informazioni sulle attività da mettere in campo per la loro tutela sul piano giuridico e medico-legale - conclude Basir -. La nostra associazione sta seguendo questa vicenda con molta attenzione sia su scala locale, che Regionale , ma anche Nazionale. Per questo ci siamo rivolti al Ministro Speranza, chiedendo un incontro per discutere e pianificare una necessaria e urgente riforma del settore". Federconsumatori Provincia di Forlì-Cesena Aps sta organizzando un'assemblea riservata agli iscritti ed a coloro che hanno lasciato i loro dati nel rispetto dei protocolli vigenti con le mascherine per mercoledì alle 17 nella Sala Lama in via Pelacano, 7. Chi è interessato può contattare i numeri 0543.371170 oppure scrivere a "info@federconsumatorifc.it" "per organizzare nei prossimi giorni un’altra assemblea sempre nel rispetto dei protocolli previsti".