Caso Dentix, oltre 245 pazienti si sono rivolti a Federconsumatori: fissata una nuova assemblea

Sono oltre 245 i pazienti della catena odontoiatrica Dentix Italia del territorio forlivese e cesenate che si sono rivolti a Federconsumatori. "Siamo letteralmente assaliti ed i nostri telefoni squillano di continuo", evidenzia il presidente Milad Jubran Basir, ricordando a tutti i cittadini coinvolti "che gli sportelli salute di Federconsumatori anche a Forlì e a Cesena sono a disposizione per assistenza e informazioni sulle attività da mettere in campo per la loro tutela sul piano giuridico e medico-legale". Prosegue Basir: In questi giorni la nostra associazione oltre essere impegnata a mettere in mora la società chiedendo tutte le documentazioni nonché le cartelle cliniche dei nostri associati e di tentare di sospendere i pagamenti , sta svolgendo degli incontri con tutte le società finanziarie coinvolte per cercare di trovare una soluzione a questa vicenda". Giovedì è stata programmata un'assemblea (riservata agli iscritti ed a coloro che hanno lasciato i loro dati nel rispetto dei protocolli vigenti con le mascherine) che si terrà alle 17 nella Sala Lama della Cgil n via Pelacano 7. Saranno illustrate tutti i percorsi avviati ed eventuali accordi raggiunti con le società finanziare. Basir sarà affiancato dal responsabile del dipartimento della Sanità di Federconsumatori Nazionale, Fabrizio Ghidini. Chi è interessato può contattare il numero 0543.37170 o inviare una mail a "info@federconsumatorifc.it".

