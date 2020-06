Caso George Floyd. Pd: "La maggioranza ha abbandonato l'aula". La replica: "Non era un voto da 5 minuti"

E' finita in lite la serata di lunedì in consiglio comunale. A suscitare divisioni è stato l’ordine del giorno presentato dal centrosinistra sul caso George Floyd, l'uomo ucciso dalla polizia in America durante un arresto. La protesta del centro-sinistra è contro la maggioranza, che ha chiuso i lavori consiliari senza la discussione. "Un gesto indegno e senza rispetto delle istituzioni democratiche, un atto ingiustificabile che non trova precedenti in 75 anni di storia civile e democratica di Forlì", commentano così i gruppi consiliari del Partito Democratico e di Forlì & Co.

Spiega una nota: "L’abbandono dell’aula da parte della maggioranza è stato per non discutere e votare l’ordine del giorno presentato dal centrosinistra sul caso George Floyd. Pensavamo che non ci potessero essere resistenze di sorta – spiegano - di fronte ad un documento che chiedeva di condannare, come recita la Costituzione, ogni forma di violenza e discriminazione basata sulla razza, esprimendo vicinanza a tutti coloro che manifestano pacificamente per superare incrostazioni di razzismo che permangono all’interno delle società. Ci pareva il minimo per mostrare l'attenzione e la partecipazione alla mobilitazione di milioni di persone che sono scese in piazza in tutto il mondo e anche di centinaia di ragazze e ragazze che hanno dimostrato a Forlì contro il razzismo. Incredibilmente, la maggioranza ha preferito abbandonare l’aula affermando che alle 20 della sera ora di andare a casa. Dal punto di vista regolamentare non è nelle prerogative della maggioranza – continuano – decidere se e quando discutere argomenti che sono regolarmente iscritti all’ordine del giorno se non sono ritirati dai proponenti; ma ciò dimostra lo spirito proprietario con cui intendono gestire la cosa pubblica e la prassi autoritaria e scarsamente democratica che hanno portato al governo della città".

Conclude la nota di Pd e Forlì & Co: "Dispiace che il Sindaco Zattini abbia assistito silente e disinteressato all’abbandono dell’aula da parte dei propri consiglieri, dando per l'ennesima volta prova di essere allineato alle posizioni della destra più oltranzista; ringraziamo invece il collega Bartolini – concludono - unico esponente della maggioranza che, per rispetto verso il contenuto della mozione e delle istituzioni democratiche, ha deciso di non abbandonare l’aula".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo consigliare della Lega replica alla nota del centro-sinistra: "E' tipico della sinistra e del PD, in particolare, stravolgere la realtà ed estrapolare singoli episodi da un contesto generale a proprio uso e consumo per raccontare delle mezze verità. È infatti chiaramente falso dire che la Lega abbia abbandonato l’aula consiliare per non dover discutere l’ordine del giorno sul caso Floyd. È falso e strumentale e non rende onore alla vita del giovane afroamericano e di chiunque, bianco o nero che sia, è stato ed è vittima dell’odio e della violenza razziale.

La verità è un’altra e purtroppo dà fastidio a persone come il capogruppo del Pd Alemani o il collega di Forlì & Co Morgagni che scarseggiano di onestà intellettuale e preferirebbero, per compiacere il proprio ego, azzerare il dibattito consiliare per mettere a tacere le opinioni altrui e lavarsi le coscienze. Dibattito che invece è sinonimo di democrazia e partecipazione e che per questa ragione, più di ogni altra, non può essere liquidato in cinque minuti". E conclude la Lega: "Dibattito che, su un argomento come questo, rivendica energie e punti di vista, tempo, riflessioni e testimonianze per giungere all'adozione di un impegno condiviso, di natura trasversale che condanni ‘senza se e senza ma’ ogni abuso, ogni uccisione e ogni prevaricazione da chiunque sia commessa. È allora con grande rammarico che dopo la seduta di ieri, l’incapacità della sinistra di saper riflettere su un assioma così elementare diventa ancor più pericolosa e stomachevole. Non avremmo infatti mai voluto metterli di fronte all'evidenza della loro inettitudine e arroganza, ma la responsabilità politica e morale che ognuno di noi riassume nell’esercizio del proprio ruolo non ci ha permesso di fare altro se non di lasciarli alle proprie ottuse convinzioni".