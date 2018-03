Caso gettoni, circa 20mila euro restituiti all'ultimo giorno utile dalle ultime due consigliere

Alla fine arriveranno i pagamenti, all'ultimo giorno utile prima della delibera di decadenza da consigliere, che viene trattata nel consiglio comunale di martedì pomeriggio. Anche le consigliere di opposizione Paola Casara (Noi Forlivesi) e Vanda Burnacci (Forza Italia) salderanno il loro debito con la restituzione dei gettoni indebitamente assegnati negli ultimi due anni, per un errore del regolamento comunale, per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo, Si tratta di circa 10mila euro per ciascuna delle due consigliere, gli importi più alti.



La consigliera Burnacci, parlando anche a nome di Casara, ha annunciato la decisione nel corso della commissione comunale che precede il consiglio, ricapitolando la situazione e parlando dell'intera vicenda come di un'ingiustizia. Il tutto nasce, infatti, dall'assegnazione ai capigruppo, sulla base del regolamento del Consiglio comunale, di gettoni da 42 euro (28 lordi) per la partecipazione alle riunioni dei capigruppo che prevedono i consigli comunali. Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale tali commissioni non dovrebbero essere considerate coperte da retribuzione, ma il Comune di Forlì ha continuato ad erogarli, per una somma di circa 90mila euro spalmati però su dieci anni.

La restituzione, o l'inizio di essa sotto forma di rateizzazione, dovrebbe rendere inutiel la trattazione della delibera in Consiglio, oppure essendo già calendarizzata, potrà essere trattata e messa ai voti ma di fatto sarà applicata ad un caso in astratto non più esistente, vale a dire quello di consiglieri in carica ancora "morosi". La notizia è riportata sui giornali in edicola stamattina.