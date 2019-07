Ravenna spegnerà l'inceneritore, gli ambientalisti: "Non si brucino a Forlì i loro rifiuti"

L'annuncio del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dello spegnimento dell'inceneritore di Ravenna a fine anno, di riflesso interesserà anche Forlì, che ha tra gli inceneritori più nuovi della regione, chiamata probabilmente a bruciare i rifiuti bizantini. Alberto Conti, per conto del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, invita "le amministrazioni del comprensorio forlivese a contrastare questa ingiusta politica regionale, facendo quadrato per impedire lo stravolgimento del principio del chi inquina paga".

Ragiona Conti: "Le dichiarazioni del presidente della Regione e dell'assessore all'Ambiente Paola Gazzolo, che accreditano la chiusura dell'inceneritore di Ravenna a motivo della presunta riduzione dei rifiuti in quella provincia, partono da un dato inesatto. La provincia di Ravenna, e con essa il comprensorio cesenate col quale è stato costituito il bacino andato a gara per l:assegnazione del servizio di raccolta rifiuti urbani, non ha affatto abbassato la quantità dei rifiuti da smaltire. Tra Ravenna e Cesena circa 200.000 tonnellate erano e tali sono rimaste. Questo pessimo dato è causato dalla modalità prevalentemente stradale di raccolta con cassonetti che i Comuni di quel territorio ed Hera continuano a privilegiare favorendo così l’incenerimento".

"Al contrario - fotografa Conti - il vero calo si è registrato a Forlì e comprensorio, gestito ora da Alea con raccolta porta a porta e tariffa puntuale, che quest’anno manderà all’inceneritore meno di 20mila tonnellate invece delle circa 64mila tra indifferenziato, ingombranti e spazzamento inviati nel 2017 sotto l’ultima gestione Hera. Si tratta di un calo del 70% con la previsione di ulteriore diminuzione nel 2020. Una diminuzione che sta mettendo a “rischio” il funzionamento dell’inceneritore di Forlì per mancanza di rifiuti da bruciare. Ed allora, perché si privilegia la chiusura dell'inceneritore di Ravenna e non di quello di Forlì? Solo perché a quest'ultimo conferisce i propri rifiuti anche il Comprensorio di Cesena che, al pari della Provincia di Ravenna, non li ha minimamente diminuiti ed ha bisogno perciò di smaltirli in quantità ben superiori a quelle forlivesi?".

"Rifiutiamo perciò il principio secondo il quale chi è più virtuoso nella diminuzione dei rifiuti debba tenersi l'inceneritore e viceversa chi non lo è affatto venga premiato scaricando sull'inceneritore più vicino, cioè il nostro, le proprie inquinanti eccedenze. Invitiamo perciò le amministrazioni del Comprensorio Forlivese a contrastare questa ingiusta politica regionale, facendo quadrato per impedire lo stravolgimento del principio del chi inquina, paga. Si chiuda prima l'inceneritore di Forlì e Ravenna e Cesena adottino il metodo Alea di raccolta, così ponendo le basi per chiudere il proprio il prima possibile. Nel frattempo, se vogliono chiudere quello per rifiuti urbani, ormai vecchio e poco efficiente, conferiscano i relativi rifiuti all’altro inceneritore che hanno, quello per rifiuti speciali (valido anche per bruciare gli urbani) da 55000 tonnellate annue. In ogni caso non li portino a Forlì".