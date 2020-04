Caso Lasaponara, la Lega si dissocia e lo espelle dal movimento: "Frasi gravissime"

"Prendiamo le distanze dalle dichiarazioni del consigliere Lasaponara. C'è poco da commentare, sono frasi senza senso, una dietro l'altra e gravissime nei contenuti. Vedremo che provvedimenti prendere nei suoi confronti". Sono le parole di Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e deputato del Carroccio. "E' un post pubblicato a mezzanotte, ce ne siamo accorti giovedì mattina e siamo intervenuti", spiega Morrone, che conclude: "Come Lega prendiamo le distanze da tali affermazioni".

Espulsione e allontanamento dal gruppo consiliare

"Ciò che ha scritto sul proprio profilo personale Facebook Lasaponara non rispecchia in alcun modo il pensiero, le idee e i valori su cui si fonda l’attività e l’impegno politico della Lega - affermano Daniele Mezzacapo, segretario della sezione cittadina del Carroccio e Massimiliano Pompignoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale -. Le dichiarazioni di Lasaponara offendono la memoria collettiva e sono in contrasto con i principi che stanno a fondamento del nostro Movimento".

"Chiediamo al consigliere Lasaponara di prendere coscienza dell’errore commesso, di scusarsi pubblicamente con la città e di rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. In ogni caso, alla luce delle gravità delle sue dichiarazioni, la Lega – riunito d’urgenza il direttivo cittadino - ha deciso di espellerlo dal movimento e di allontanarlo dal gruppo consiliare con effetto immediato", concludono Mezzacapo e Pompignoli.