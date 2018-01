Il caso "laurea falsa" scuote il Comune, il M5S all'attacco: "Depositiamo una mozione sfiducia al sindaco"

Il caso "laurea falsa" ha scosso l'amministrazione comunale. Giovanna Prati, assunta nell'ufficio di gabinetto del sindaco Davide Drei, ha dichiarato di essere in possesso di una laurea in Lingue e Letterature straniere conseguita nel 1994 all’Università di Bologna. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che Prati non ha mai conseguito la laurea. Per questo motivo giovedì scorso ha rassegnato le dimissioni, comunicate attraverso una nota dal primo cittadino. A segnalare il caso era stato il Movimento 5 Stelle, chiedendo di verificare la correttezza del curriculum presentato da Prati, assunta con un contratto a tempo determinato da 23.752,32 euro annui.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che sarà depositata una mozione di sfiducia, chiedendo la firma a tutti i consiglieri attualmente in carica. "E' ora di passare dalle parole ai fatti - attaccano i pentastellati -. Riteniamo che oltre a fare delle chiacchere questa maggioranza, composta da Pd ma anche da liste civiche che si dicono autonome, prenda una posizione chiara. Anche in vista delle imminenti elezioni politiche riteniamo sia necessario che i cittadini sappiano quali sono le forze politiche che giustificano un sindaco che fa un errori così clamorosi, e quali invece no. Per presentare la mozione di sfiducia servono 13 firme, e deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri (17)".

Commentano i consiglieri del Movimento 5 Stelle Daniele Vergini e Simone Benni: "Caro sindaco Drei, diciamo che di fiducia da parte sua ce n’è stata sicuramente tanta e sicuramente mal riposta, ma chiediamo di conoscere sulla base di quale professionalità ed etica lei ha omesso di fare verifiche sulla laurea, richiesta per legge per il tipo di inquadramento da lei specificamente richiesto per quel ruolo, secondo noi la tessera di partito della signora l'ha vista molto bene (nel 2014 era candidata con la lista di centrodestra "Noi Forlivesi", ndr), ma doveva guardare meglio il titolo di studio. Un sindaco che nomina in base al “manuale Cencelli”, e per di più nomina persone senza le qualifiche dovute per Legge è un sindaco che non fa bene il suo lavoro, disonora le Istituzioni e meriterebbe solo di andare a casa, ma solo dopo aver chiesto scusa all'intera cittadinanza".