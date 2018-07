Telecamere ztl e l'equivoco di via Miller, "C'è chi attende 40 multe". Fioccano i ricorsi a Federconsumatori

Pioggia di multe dal varco di corso Diaz, angolo via Miller. Sono numerosi i cittadini che si sono rivolti a Federconsumatori Forlì-Cesena lamentando di aver ricevuto a casa delle contravvenzioni. Un che sarebbe nato dal posizionamento della telecamera Ztl all’angolo di via Miller-corso Diaz, traendo in inganno gli utenti della strada. C'è infatti chi suppone che il cartello che indica "Varco Attivo" faccia riferimento al proseguimento di Corso Diaz. E questo avrebbe indotto gli automobilisti a svoltare a destra per via Miller, venendo così sanzionati. Chi percorre il Corso può arrivare fino al Teatro Diego Fabbri, per poi svoltare a sinistra per via Merenda.

"Acuni parlano di tre o quattro, altri di quattordici, o addirittura quaranta - commenta Milad Jubran Basir, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena -. Alcune delle persone destinatarie dei verbali hanno già provveduto al pagamento, altre hanno approntato i ricorsi giudiziali. Tutti chiedono di riposizionare la segnaletica che oggi risulta confusa tra Corso Diaz e Via Miller". FederConsumatori Forlì-Cesena ha chiesto un incontro formale col sindaco Davide Drei, "per trovare una soluzione politica alla questione".

Viene chiesto "l’annullamento delle contravvenzioni emesse fino a sistemazione della segnaletica riguardanti il tratto di ZTL tra Corso Diaz e Via Miller, rimborsando le somme già versate dai concittadini coinvolti con la premessa che la telecamera e la segnalazione luminosa “varco attivo” debbano essere univocamente associabili alla sola Via Miller. Invitiamo i cittadini destinatari delle multe, che abbiano pagato o meno, a contattarci telefonicamente (0543 371170) o per e-mail (federconsumatorifc@gmail.com) al fine di rafforzare la posizione di noi tutti utenti della strada".

"E’ interesse di tutti noi - evidenzia il presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena - affrontare e risolvere celermente la questione in modo conciliativo evitando che l’autorità giudiziaria subentri agli organi politici preposti, lasciando, diversamente, un vulnus nella domanda di tanti concittadini che oggi si rivolgono a noi per costituire un tavolo comune con l'amministrazione".