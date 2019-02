Overdose da eroina, salvato in tempo. La spacciatrice è una giovane 21enne

Ha assunto una dose di eroina ed è finito all'ospedale. Paura per un quarantenne forlivese. L'episodio si è verificato venerdì sera a Forlì. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Corso Mazzini, l'uomo avrebbe preso la "roba" da una 21enne milanese, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

Il quarantenne, dopo aver assunto la sostanza, ha accusato un malore: dopo esser stato soccorso, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano e ricoverato nel reparto di Medicina d'Urgenza. Non è in pericolo di vita. Nel frattempo sono proseguite le indagini dei militari, che hanno indicato la ragazza per "detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti".