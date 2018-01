Caso Renzusconi, il Comune dice sì allo spettacolo. "Ma ormai è troppo tardi"

Ed alla fine, dopo il pasticcio degli ultimi giorni, arriva la disponibilità del teatro Diego Fabbri per lo spettacolo “Renzusconi”, un monologo teatrale del giornalista Andrea Scanzi su contenuti politici e fortemente critico nei confronti del segretario del Pd Matteo Renzi: una retromarcia rispetto al primo rifiuto per gli organizzatori dello spettacolo, l'esito di un'istruttoria che era ancora aperta secondo il Comune. Poco cambia: gli organizzatori, ormai, hanno già fissato, resa definitiva e pubblicizzata una data alternativa a Cesena, al teatro Verdi che, essendo una struttura privata, non è stata soggetta a “tira e molla”.

A rendere noto l'esito positivo della richiesta del teatro è lo stesso Riccardo Bevilacqua, titolare della pratica per l'affitto per una serata del teatro: “Mi è stata recapitata una mail del Comune in tarda mattinata. La mail fornisce una risposta positiva che non recupera comunque l'ufficiale diniego della sala, quando c'erano, tra l'altro, i tempi utili per la programmazione e l'organizzazione dell'evento. Quindi la risposta positiva del Comune è fine a se stessa. Il Comune sa bene che non sarebbe possibile da oggi programmare l'evento, però è un atto dovuto per sdoganare la sua brutta figura verso l'opinione pubblica”, critica Bevilacqua.