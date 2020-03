Opportunità di lavoro: cercasi cast tecnico per il film "I matti di Seguno"

"I matti di Seguno". E' il titolo del nuovo film del registra Andrea Petrini, che sarà girato la prossima estate. Ma il dietro le quinte della pellicola cinematografica è già in fervento. In questo periodo il regista Petrini e gli sceneggiatori sono alla ricerca di nuove aggiunte al cast tecnico per la trasposizione cinematografica del romanzo. I ruoli che si vanno a cercare son costumista; capo truccatore;

Scenografo. Per candidarsi è necessario inviare una mail con il proprio curriculum alla e-mail imattidiseguno@gmail.com.