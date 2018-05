Si gira un film drammatico sul femminicidio: casting e provini a Forlì

Il Laboratorio Teatrale di via Maceri Malta 7/a ospiterà i casting di un film drammatico, che ha come tema principale il femminicidio. La pellicola, dal titolo "Lui, lei e il serpente", verrà distribuita prossimamente in dvd da Nocturno. I registri hanno già ricevuto 30 candidature dall'Emilia Romagna, ma la raccolta dei curriculum continua. La ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti a Forlì e Cesena. Non è richiesta una preparazione teatrale o artistica. Le riprese del film sono previste da settembre a dicembre a Forlì e Cesena. I casting e i provini si svolgeranno sabato 9 giugno e domenica 10 giugno dalle 10 alle 19 al Laboratorio Teatrale. Per le candidature è possibile inviare una email a luileieilserpente@gmail.com, allegando almeno una fotografia a figura intera ed in primo piano, curriculum artistico, recapito telefonico, altezza, età e ovviamente tutti i dati che possono essere reputati importanti per la valutazione.