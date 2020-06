Castrocaro, disponibile un “tesoretto” da due milioni. Ferrini: "Ascoltare i cittadini prima di decidere"

L'avanzo del bilancio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, presentato durante il Consiglio comunale di lunedì ammonta a circa due milioni di euro che possono essere spesi proprio nel momento in cui occorre pianificare il rilancio dopo l'emergenza sanitaria. Vista l'importanza degli investimenti da affrontare nel prossimo futuro in termini economici e strategici, il consigliere di minoranza Alessandro Ferrini rivolge un appello all'amministrazione affinché gran parte degli obiettivi vengano condivisi preventivamente con la comunità.

"Il sindaco Marianna Tonellato può disporre liberamente di una cifra considerevole per lo sviluppo del nostro paese - esordisce -. Questo tesoretto, accumulato anche grazie ai risparmi e ai sacrifici dei cittadini, rappresenta una grande opportunità per il paese, soprattutto in questo momento critico". Un'opportunità che, secondo Ferrini, andrebbe sfruttata nel massimo rispetto della volontà popolare: "Vale la pena ricordare che la Tonellato ha vinto le elezioni senza la maggioranza assoluta dei votanti e che questa sarebbe l'occasione giusta per ripensare al futuro del territorio condividendo il percorso con l'intera comunità".

"Auspico non solo incontri serrati con gli operatori economici e le associazioni, ma anche assemblee pubbliche, in piazza rispettando il distanziamento, per confrontarsi sulle priorità del paese - continua -. Ad esempio le famiglie necessitano di servizi potenziati e di infrastrutture pubbliche adeguate, mentre gli esercenti attendono incentivi coraggiosi per far fronte alla crisi e ai recenti regolamenti approvati dalla stessa amministrazione. Esistono poi situazioni eclatanti: il centro storico di Castrocaro è in una condizione di abbandono che mal si concilia con qualsiasi ambiziosa immagine turistica: si pensi a Piazza Martelli che sta diventando pericolosa per i distacchi d'intonaco e per il degrado strutturale.

I soldi adesso ci sono e si possono spendere. "In questo senso - conclude l'esponente di Casa Civica - ho apprezzato molto l'ordine del giorno presentato al Sindaco dagli stessi consiglieri di maggioranza per sensibilizzarla verso alcune tematiche: un'iniziativa audace che non ha precedenti nel nostro Comune e che rivela, tuttavia, qualche problema di dialogo anche all'interno della squadra politica che guida il paese. Invece, in questo momento di notevoli disponibilità economiche, credo sia ancora più importante ascoltare tutte le esigenze dei cittadini prima di assumere decisioni irrevocabili".