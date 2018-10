Castrocaro e Terra del Sole vanno in tv con "Mezzogiorno in famiglia" per la Gara dei Comuni

Sabato e domenica, dalle 11 alle 13, Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà protagonista su Rai 2 della trasmissione "Mezzogiorno in famiglia". Il programma, condotto da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, ha anche il fine di far conoscere al pubblico le bellezze e le eccellenze dell'Italia attraverso i paesi che scendono in gara. A dare un aiuto ci saranno, come al solito, le inviate Claudia Andreatti ex Miss Italia e Eleonora Cortini. Saranno loro a far da guida per la scoperta delle bellezze naturali e artistiche con un occhio attento all’artigianato e alla cultura locale dei due borghi. Al vincitore del torneo andrà in premio lo scuolabus di Mezzogiorno in Famiglia. Chi vuol sostenere Castrocaro e Terra del Sole col televoto può inviare fino a 5 sms (al costo di 0,51 euro ciascuno) al 4784784 e digitando 2 nel testo. Mercoledì mattina Piazza d'Armi è stata il set di alcune riprese. Baciati dal sole si sono messi in posa i balestrieri e i figuranti in costume d’epoca. Focus anche sulle tradizioni, portate avanti dagli artigiani che mostreranno a tutti le arti e i mestieri antichi come la Stampa Romagnola e la battitura del ferro. Il format della sfida prevede una serie di giochi nello studio Rai di via Teulada, mentre altri nelle piazze.

All'appuntamento parteciperà la cantante cervese Sara Dall’Olio. "Sono molto emozionata per essere stata scelta per un ruolo così importante e spero di essere all’altezza di rappresentare questa città che ha visto nascere la mia carriera artistica", ha dichiarato la cantante. Per Sara tutto ebbe infatti inizio proprio in questa splendida città tra le colline romagnole, quando nel 2013 partecipò con successo al famoso concorso “Vocine Nuove di Castrocaro” di Catia Conficoni e fu proprio quest’ultima che l’anno successivo la contattò per comunicarle di averla scelta, insieme alla produzione, per partecipare alla finale del tanto ambito Junior Eurovision Song Contest a Malta in qualità di membro della Girl band “The Peppermints” per rappresentare la Repubblica di San Marino. Da quel momento la carriera di Sara all’estero ha preso il volo portandola a partecipare a ben 12 festival internazionali in tutta Europa dove è sempre arrivata sul podio e nei quali ha vinto ben 6 Grand Prix ed è stata invitata in qualità di giurata ad una finale europea a Iasi (Romania) ed in una finale mondiale a Belgrado (Serbia).

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Castrocaro