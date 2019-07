Castrocaro entra nella Via Romea Germanica, la strada dei pellegrini

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole entra nella Via Romea Germanica, la route europea che parte da Stadt (Germania) e arriva a Roma. Lo ha deliberato il Consiglio Comunale. Il sindaco Marianna Tonellato e l'assessore al Turismo Liviana Zanetti hanno manifestato molto attenzione ed interessamento a questo progetto. "L'ingresso di Castrocaro, legato anche al Cammino di Sant'Antonio, porta alla Via Romea un notevole know-how in fatto di promozione turistica", viene evidenziato.