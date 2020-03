Castrocaro, i cittadini sposano la spesa a domicilio. L'appello: "Non limitatevi al pane e al latte"

A Castrocaro i casi di positività al coronavirus sono saliti a nove, due dei quali ricoverati in ospedale. Il sindaco Marianna Tonellato ringrazia i cittadini "per aver capito l'importanza della domiciliazione". Quindi un suggerimento: "Per smaltire gli ordine è necessario fare spese importanti, una alla settimana, non limitandosi solo a pochi generi, in modo da non sovraccaricare gli esercenti e rallentare le consegne". Dal primo cittadino un ringraziamento agli esercenti che si stanno mobilitando le consegne a casa e ai volontari. "La domiciliazione è un'opportunità per tutti, che permette di non fermarsi e continuare a lavorare, parte vitale della produzione e commercio del nostro comune", evidenzia Tonellato.

E' possibile anche chiedere i pasti caldi a domicilio. Quest'ultimo servizio è riservato alle persone anziane che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, ma anche anche gli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile, purché, di norma, abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno d'età e si trovino in una situazione di totale non autosufficienza. Consegna pasti a domicilio anche per i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico e psichico, ovvero privi di rete parentale. Questi ultimi accedono prioritariamente ai servizi e agli interventi erogati sulla base del presente regolamento. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543-767101.

Il sindaco raccomanda inoltre di "prestare attenzione alle truffe. Sono state rubate le divise blu della Croce Rossa a Rimini. Ricordo che nessun volontario richiede di entrare in casa. Le consegne effettuate dai volontari e dalla Protezione Civile avviene sull'uscio". In questi giorni sono state inviate dal sistema le lettere relative alla mensa scolastica dei mesi di gennaio e febbraio con scadenza fine marzo. L'amministrazione comunale evidenzia che "tale termine non è perentorio" e che è possibile "pagare successivamente senza alcuna mora. Qualora non fosse possibile pagare tramite home-banking, l'invito è comunque quello di non recarvi in banca per tale adempimento".

Tante le azione di solidarietà, da quella del comitato genitori che stanno avviando una raccolta fondi per il "Morgagni-Pierantoni", a quella della cooperativa "In Campis Vita" di Pieve Salutare, che ha donato mille euro al nosocomio mercuriale.

Farmacie

FARMACIA TOGNOLI SAS - 0543/767171

FARMACIA LE TERME - 0543/767104



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio a domicilio a Castrocaro (spesa, colazioni, gelati, pizza ed altro)

AZ. AGR. BENERICETTI CRISTINA frutta e verdura - Tel. 328/3590403

AZ. AGR. BOMBARDINI piante e fiori - tel. 339/1325921

AZ. AGR. FIORINI - Tel. 334/2597778

AZ. AGR. LA MONTANARA - 335/5622800 (carne formaggi, uova)

BIRRIFICIO DEL MONTONE h.16/19 - Whatsapp 347/8499317

BUNKERINO (h.19/22) Tel. 342/1596249 - tel. 0543/769269

CAFFE' NAZIONALE Colazioni e mignon - Tel. 347/3038287

CONAD CITY - Tel. 0543/766454

CONAD v.le del lavoro - Tel. 0543/767803

FRECCIA 92 - Tel. 0543/767344

FRUTTA E VERDURA ANNA MONTANARI - Tel. 0543/766606

GR. VOLONTARI commissioni a domicilio Mary 373/7376167

I TIGLI AZ. AGRICOLA - Tel. 338/3560496

IL LAGHETTO (Sab e Dom) - Tel. 0543/767230

LAVANDERIA GT - Tel. 348/8466295

JOLLYPIZZA (Fino h.21.30) - Tel. 0543/769626

LA POSTIERLA (h.12/14 e 18/22) - Tel. 0543/094624

MACELLERIA CANGINI E GHETTI - Tel. 0543/767252

MIKI CONFINI (piadine, fritti, rotolini) - Tel. 389/2827399 - 338/5443566

NUOVA RECAM (presa e riconsegna auto per lavori) tel. 0543/769229

OFFICINA DEL GELATO (h. 15/19) - Tel. 0543/769008 Whatsapp 342/1596249

PIZZERIA 2.0 (da merc. 18/3 - h.17.30/21.30) Tel. 0543/767321 - 329/3010936

RIST. DEL VIALE - 349/5947934 (primi)

TENUTA PENNITA - tel. 348/2333510

VOLèR ATELIER - tel. 339/4399027