Castrocaro, il municipio si trasforma in una bandiera tricolore per la Festa della Liberazione

Un peccato non vederlo da vicino. Per il momento è possibile ammirarlo solo per foto. Il municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha indossato il tricolore per celebrare la Festa della Liberazione. Venerdì sera, per la prima, l'illuminazione è stata accompagnata dall'esecuzione dell'Inno di Mameli. Il sindaco Marianna Tonellato, con una diretta Facebook, aveva annunciato alcune ore prima una sorpresa per i concittadini.

"Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto la mia proposta fatta durante l’ultima videoconferenza fatta alcune settimane fa col consiglio comunale - scrive su Facebook il consigliere comunale di "Casa Civica", Alessandro Ferrini -. Un grazie particolare al vicesindaco William Sanzani che in quella occasione si era detto disponile a valutarne la realizzazione".