Castrocaro, taglio del nastro per l'aula studio: resterà aperta fino a fine luglio

Domenica prossima alle 14.30 inaugurerà a Castrocaro Terme l'aula studio. Resterà aperta per un periodo di prova fino al 31 luglio. L'aula sarà aperta da lunedì 18 marzo tutti i pomeriggi eccetto mercoledì e sabato e sarà provvista di prese elettriche, tavoli e rete wi-fi. La location individuata è quella dei locali dell'associazione San Giovanni Bosco, sopra il bar dei Fiori, in via Guglielmo Marconi 17. Per poter usufruire dell’aula è necessario essere in possesso della tessera associativa dal valore di 5 euro.