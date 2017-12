Castrocaro, la Polizia Municipale intensifica i controlli col Targasystem: fioccano le multe

Gi agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati impegnati venerdì in un servizio di controllo stradale a Castrocaro e Terra del Sole. Sono stati controllati con il "Targasystem" complessivamente 198 veicoli, mentre 20 conducenti sono stati sottoposti al pretest alcolemico. Da tali controlli sono scaturite 29 violazioni al Codice della Strada: tra le più significative una mancata copertura assicurativa, quattro omesse revisioni, quattro violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, oltre a 13 accertamenti per soste irregolari all'interno dei centri abitati.