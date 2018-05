Castrocaro, novità dal primo giugno: il Comune regala mezz'ora di sosta

Il Comune di Castrocaro regala mezz'ora di sosta dal primo giugno. La novità riguarda via Dante, viale Marconi (da via Cantarelli a via Dante), via Roma e Piazza Mazzini. Gli automobilisti che parcheggeranno tra le linee blu dovranno comunque prendere il bigliettino dal parcometro e metterlo in bella vista nell'abitacolo in modo tale da certificare l'orario di arriva. I parcheggi resteranno completamente gratuiti fino al 31 maggio. Per un'ora tra gli stalli blu il prezzo è di 85 centesimi all'ora. Dopo il periodo estivo, la sosta tornerà gratis dal primo novembre.