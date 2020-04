Castrocaro, partita la consegna a domicilio delle mascherine. Attiva una raccolta fondi

Volontari in azione a Castrocaro Terme e Terra del Sole per consegnare mascherine ad anziani e persone con patologie. Anche il sindaco Marianna Tonellato, mappe in mano, è sceso in campo nelle vesti di "postino speciale". Dal primo cittadino un ringraziamento all'imprenditrice Simona De Sanctis: "Ci ha donato alcune mascherine riutilizzabili e anche queste verranno consegnate ai richiedenti". Per le richieste, fa sapere il sindaco, "continuiamo a privilegiare le fasce più deboli. Per averle basta indicare nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico".

Il "tour delle mascherine" è proseguito anche mercoledì. A Castrocaro i casi di positività al coronavirus resta stabile a undici: "Sono cresciuti i quarantenati", fa sapere Tonellato. Nel comune termale proseguono le donazioni finalizzate all’acquisto di mascherine e guanti da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile: "E' possibile fare un bonifico all'Avis di Castrocaro, che ci dà una mano ad effettuare gli ordini". Queste le credenziali: IBAN IT63 A 08542 67740 066000266430, causale “destinazione merce Protezione Civile Castrocaro”.