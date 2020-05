Castrocaro, si avvicina la riapertura della Biblioteca Battanini: solo prestiti e restituzioni

Riapre lunedì 11 maggio, solo per il servizio di restituzione e di prestito dei documenti prenotati, la Biblioteca Battanini il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18. "Le prenotazioni potranno essere effettuate già da ora dalla propria area personale del catalogo online sul sito "https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do" (almeno il giorno precedente al ritiro) oppure via mail a "biblocastrocaro@libero.it" (gli utenti verranno contattati quando il documento sarà disponibile)", informa l'amministrazione comunale. I locali rimarranno chiusi al pubblico. La distribuzione avverrà attraverso la finestra adiacente al banco prestiti. A partire dal 15 maggio sarà attivo anche il servizio di consulenza e prenotazione telefonica allo 0543-766394 ogni venerdì dalle 10 alle 12. Sono sospesi lettura in sede, uso delle sale studio e consultazione e uso della postazioni internet per la consultazione del catalogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.