Castrocaro, si mettono in sicurezza i marciapiedi e si eliminano le barriere architettoniche

Semaforo verde per il progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi in via del Lavoro, dal "viavai" a via Frassineti, con ricongiunzione dei tratti già esistenti di via Ugo La Malfa e via De Gasperi. Si tratta, spiega il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato, di "un importante lavoro, ecosostenibile, che elimina numerose barriere architettoniche e che mette in sicurezza un ampio tratto utilizzato da famiglie e clienti del supermercato".