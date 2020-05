Castrocaro si prepara alla ripartenza: via libera ai dehors per bar e ristoranti

Via libera anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole all'ampliamento degli spazi esterni di bar, ristoranti e attività commerciali. La richiesta andrà inviata via mail all'indirizzo "attivitaproduttive@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it", allegando una bozza di disegno dell'area oggetto dell'ampliamento. La misura varata giovedì scorso dall'amministrazione comunale è finalizzata, viene spiegato, ad "aiutare le attività del nostro Comune che si apprestano a rialzare le serrande dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza Coronavirus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sarà possibile ottenerne, entro breve tempo, l’accertamento della fattibilità da parte della Polizia Municipale e degli Uffici Tecnici - viene illustrato -. In esito alle verifiche sarà consentito, per le richieste di ampliamento, previo una comunicazione pec, la possibilità di operare immediatamente l’allargamento. Per le nuove occupazioni , invece, dovrà essere fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico".