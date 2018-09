Castrocaro alla "Gara dei Comuni" di "Mezzogiorno in Famiglia": aperte le candidature per partecipare

Castrocaro Terme e Terra del Sole parteciperà alla gara dei Comuni della trasmissione "Mezzogiorno in Famiglia" su Rai Due. Il regolamento delle precedenti edizioni prevede che ogni appuntamento della trasmissione, composto dalle due puntate del sabato e della domenica immediatamente successiva, vedrà gareggiare due comuni d’Italia in una serie di giochi basati sulla cultura, sulla forza, sull’abilità e sulla fortuna. La gara tra i due comuni inizia nella puntata del sabato e si conclude al termine della puntata della domenica. Eventuali cambiamenti di palinsesto potranno ridefinire l’andamento del programma, limitando la sfida alla sola puntata del sabato o a quella della domenica.

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per i cittadini interessati a partecipare alla trasmissione: questi sono invitati a presentare un hobby curioso o uno sport particolare, o una collezione originale. Ma possono anche cimentarsi nella preparazione di un piatto utilizzando strumenti antichi o curiosi. Si cercano anche esperti in ballo (liscio o latino americano), ma anche figure che voglio comparire in costume. Per partecipare occorre chiamare il 0543 769631, lasciando il nome, cognome, numero di telefono e attività proposta. E' possibile candidarsi entro il 22 settembre.