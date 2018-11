Castrocaro, un cavallo nero si aggira indisturbato per le vie del centro storico

Un cavallo si aggirava domenica mattina tranquillamente per le vie del centro di Castrocaro. La foto è stata pubblicata da Mina Straniero sul gruppo Facebook “Noi di Castrocaro”: “Questo cavallo - dice la segnalante - sta girando per via Abate Mini, poi si è spostato verso il castello”. Sono intervenute le forze dell’ordine: successivamente l’animale è stato fermato e riconsegnato al proprietario, che rischia una sanzione.