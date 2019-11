Castrocaro, un chiostro bar accanto alla pista di pattinaggio: il Comune ha aperto il bando

Un chiosco con servizio bar accanto alla pista di pattinaggio all'aperto di Castrocaro. L'amministrazione comunale termale ha indetto un bando per l'assegnazione in concessione di un'attività che prevede la "produzione e vendita di prodotti enogastronomici" nell'area di via Battanini, all'angolo con viale Marconi. La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it sezione "Amministrazione trasparente" e sottosezione "Bandi di gara e contratti". La durata della concessione sarà di dieci annidal rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica, "fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle norme commerciali vigenti per le attività su aree pubbliche e non costituisce diritto perenne all’occupazione né di esercizio dell’attività", viene specificato.

"Per l'allestimento dell'area esterna potranno essere rilasciate anche concessioni permanenti/temporanee, a condizione che le strutture vengano smontate al cessare della durata della concessione", viene chiarito. La procedura si svolgerà attraverso l’usp di una piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti, conforme alle norme in materia di digitalizzazione delle procedure. E' possibile concordare con l'amministrazione comunale un sopralluogo dell'area, con termine ultimo il 10 dicembre. E' possibile presentare domanda per il bando entro le 12 di mercoledì 11 dicembre. Lunedì 16 dicembre il Comune verificherà l’ammissione delle offerte e della documentazione amministrativa.