Cattivi odori in città, fioccano le segnalazioni: Arpae effettua verifiche

Cattivi odori in città. Da Carpinello a Villa Selva, dalla zona di Via Bertini a Piazzale della Vittoria. Nelle aree di viale Spazzoli, via Campo di Marte e via Ca’ Rossa, ma anche in Piazza Saffi, quartiere Romiti, Quartiere Cava. Sono giunte martedì segnalazioni di odori molesti di diversa natura. I tecnici dell'Arpae sono intervenuti nelle aree interessate dalle segnalazioni, confermando la presenza di odori, la cui intensità era per lo più non particolarmente elevata: ma non ovunque.

Arpae informa che "sono state eseguite numerose misure con strumentazione portatile, in particolare per la verifica della presenza di sostanze organiche volatili denominate Voc (attraverso un analizzatore Pid), del monossido di carbonio (CO) e dell’acido solfidrico (H2S). Le misurazioni non hanno evidenziato la presenza di sostanze rilevabili strumentalmente, ma va evidenziato che la soglia olfattiva è spesso più sensibile di quella strumentale".

Arpae ricorda inoltre che "le condizioni meteo sono caratterizzate dall’assenza di ventilazione e dalla presenza di inversione termica, tali da impedire il rimescolamento atmosferico, come dimostrato dalla presenza di foschia/nebbia, e da favorire il ristagno delle sostanze presenti nell’aria (comprese quelle inquinanti e quelle odorigene) vicino al livello del terreno. Queste condizioni rimarranno presumibilmente anche per le prossime 24 ore". Da lunedì le misure emergenziali previste dall’accordo di Bacino padano, scattate in seguito al peggioramento della qualità dell’aria dell’ultima settimana. Per maggiori informazioni sulle misure emergenziali è possibile consultare il sito liberiamolaria.it e il relativo bollettino delle misure emergenziali