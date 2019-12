Cava, accese le luci sugli alberi di Natale: "Un modo per tenere vivo il quartiere"

Anche quest'anno il Comitato di quartiere Cava, ha acceso le luci degli alberi di Natale, di via Sillaro 42. Sono stati addobbati tre grandi alberi davanti al Centro Sociale, luogo delle diverse attività di quartiere. "Sono cinque anni che gli alberi di Natale vengono allestiti per contribuire a creare atmosfera natalizia nel nostro quartiere", spiegano dal Comitato di quartiere. "Una forma - concludono - per porgere a tutti i residenti, alla scuola Livio Tempesta, al nido l'Aquilone, alle scuole materne La Nave, Campanellino, il Quadrifoglio, ai commercianti, alla Polisportiva Cava, a Cava Rei, a tutte le associazioni che hanno contribuito a tenere vivo il nostro quartiere e partecipato alle nunerose attività, gli auguri di un sereno Natale".