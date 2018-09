Cavalli protagonisti in Piazza Saffi: anche una passeggiata in carrozza

Sfilate con carrozze d’epoca e cavalli a sella. L'appuntamento si è tenuto sabato pomeriggio in Piazza Saffi alle 15. Una bellissima esperienza a bordo di una tipica carrozza trainata da cavalli e possibilità per i piccini di avere un primo avvicinamento al cavallo per misurarsi con questo fantastico animale e con le proprie emozioni. È il Fuori Salone della manifestazione che si terrà il 21-22-23 settembre nel quartiere fieristico di Forlì; un’anteprima delle tantissime attività equestri che trovare a Forlì International Horse Fair. L'evento è organizzato da Fiera di Forlì, CLS Srl e West & Co.