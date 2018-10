A CavaReiLAB ecco le prime casette in stampa 3D

C’è chi stampa in 3D vere e proprie case abitabili, e chi invece preferisce limitarsi a simpatiche casette che possono fungere da oggetto di design per l’arredo. E' il CavaReiLAB, l’Officina Digitale di CavaRei con sede in via Bazzoli 12, che nelle settimane scorse ha firmato la campagna promozionale Mutuo+ de "La Bcc ravennate forlivese e imolese", realizzando con la stampante 3D le casette simbolo di questa iniziativa, distribuite in ogni filiale della banca di credito cooperativo tra i territori di Ravenna, Faenza, Imola, Lugo e Forlì.

"Questo lavoro è stato molto importante per noi, perché abbiamo potuto sperimentare il nostro Lab in una commessa per azienda, mettendo a reddito la produzione dell’Officina Digitale. Fino ad oggi, abbiamo realizzato piccoli oggetti utili alla manualità e ai movimenti delle persone disabili che frequentano CavaRei - dichiara Margherita Giudici, responsabile attività produttive di CavaRei -, mentre con la realizzazione delle casette ci siamo sperimentati con una produzione più ampia e importante". Prosegue così il rapporto tra "La Bcc" e CavaRei, una relazione che ha visto proprio la banca di credito cooperativo tra i primi sostenitori del progetto CavaReiLab con la campagna di crowdfunding, culminata nell’apertura dell’Officina Digitale e nell’acquisto della stampante 3D e della macchina taglio laser.

"La collaborazione tra "La Bcc" e CavaRei Impresa Sociale si intensifica nel 2017 con il cofinanziamento e la collaborazione nel lancio del progetto di crowdfunding che ha portato all’acquisto della stampante 3d per l’Officina Digitale CavaReiLab”, racconta Angelo Cenci, responsabile Area Forlì de "La Bcc ravennate forlivese e imolese". "Quest’anno, con l’intento di rendere i nostri mutui casa ancora più adatti alle esigenze di ogni singolo cliente, confermando ancor di più l’attenzione verso di loro, abbiamo introdotto soluzioni e clausole che possono personalizzare il mutuo, tenendo conto delle specifiche e diverse necessità, anche di flessibilità e di coperture assicurative, di ognuno. ‘Il mutuo è un progetto che si costruisce insieme’, cliente e banca. Così il CavaReiLab ha costruito una simpatica casetta colorata, con il lavoro dei suoi ragazzi, che è diventata il simbolo del Mutuo+, che dà molti plus (+) a chi decide di comprare o ristrutturare casa con "La Bcc"".