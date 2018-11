Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser attesi a Forlì per un appuntamento glamour

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il fidanzato Ignazio Moser a Forlì. La modella e l'ex ciclista saranno ospiti della boutinque "Fabbri", in viale Bologna 140, e protagonisti di una sfilata di capi firmati "Gaelle Paris". L'appuntamento è in programma venerdì pomeriggio alle 17.30. Ci sarà anche un aperitivo, animato dalla consolle di Rez Dj. Voce dell'appuntamento saranno Gaddo & Amelia. L'amore tra la più piccola delle sorelle Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo è scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip.

Da allora non si sono più separati e pochi giorni fa hanno festeggiato il primo anniversario. Per suggellare il momento Moser ha pensato di stupire Cecilia con una sorpresa davvero degna di un libro di favole. L’ex ciclista ha fatto trovare alla compagna una stanza piena di palloncini e romantiche candele. Al centro della stanza il numero "1" ha indicato le mille rose pensate per essere donate alla donna della sua vita che ha condiviso la romantica scena su Instagram con foto e video.

I due sono stati recentemente ospiti del Maurizio Costanzo Show, programma durante il quale hanno raccontato il progresso della loro storia d’amore nata e cresciuta sotto gli occhi di telespettatori e follower. Alla modella e all’ex ciclista che si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip, il conduttore ha chiesto come procede la loro relazione e cosa pensino l’uno dell’altra. "Io cosa penso di Ignazio? Penso tante cose, non so se è il posto giusto e adatto per dirlo…", ha risposto la sorella di Belen: “Penso che è una persona meravigliosa, sono stata veramente fortunata a trovarlo". Pronta la replica di lui: “Io penso altrettanto di lei, ma penso anche che è bella pesantina. Non si può essere sempre troppo mielosi…".