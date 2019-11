Pino cede improvvisamente e si schianta sulla Statale Tosco-Romagnola

Pino crollato sulla Statale 67 Tosco-Romagnola. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, poco prima della mezzanotte, a San Benedetto in Alpe, in corrispondenza del chilometro 145+900. Fortunatamente l'albero, posto a lato della carreggiata, è ceduto in un momento orfano di traffico, senza provocare danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno provveduto al taglio dell'albero, ed una pattuglia della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per la viabilità. Pochi giorni fa un altro albero era caduto in viale Spazzoli, a Forlì. Si trattava di un platano alto circa 9 metri. Anche in questa circostanza non vi sono stati danni a cose o persone.

Nella foto l'albero caduto in viale Spazzoli lunedì