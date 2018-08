Cedimento di una porzione di solaio al PalaRomiti: via libera al progetto definitivo

Via libera della Giunta comunale al progetto definitivo di messa in sicurezza dei soffitti a seguito di sfondellamento del palazzetto dei Romiti. Tale è stato elaborato dal Servizio G.E.P.V.A.U. I lavori avranno un importo di 49mila euro. Il problema è emerso lo scorso aprile, quando è stato appurato il distacco di una piccola porzione di solaio nella zona retrostante le panchine. Nella circostanza si era provveduto a delimitare l'area ed a verificare la parte restante. Lo scorso maggio è stata affidata “L'indagine e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai del palazzetto dei Romiti”, al fine di avere un quadro maggiormente significativo della situazione. All'origine del crollo delle infiltrazioni d'acqua. Nella delibera viene ricordato che "non è stato possibile effettuare le stesse verifiche nella zona sovrastante al campo da gioco ed alla tribuna".